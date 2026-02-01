‘गोद में बैठाकर…गंदी हरकतें करते थे मास्टर जी’, रोती हुई छात्राओं ने बताई आपबीती

इस घटना का खुलासा गुरुवार को हुआ, जब रोती हुई छात्राएं अपने घर लौटीं। इस दौरान परिजनों ने उनसे कारण। जब मासूमों ने आपबीती बताई तो पूरा गांव आक्रोशित हो गया। बच्चियों ने आरोप लगाए कि टीचर क्लास में उनके साथ मास्टर जी क्लास में उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं, उन्हें गोद में बिठाते हैं और आपत्तिजनक तरीके से छूते हैं। बच्चियों ने ये भी आरोप लगाया कि शिक्षक उन्हें धमकाते थे कि अगर घर पर किसी को बताया तो वह उनकी पिटाई करेंगे और परीक्षा में फेल कर देंगे।