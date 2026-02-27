‘साहब! मैं भूखा था…’, शादी में खाना खाने आए मासूम को खदेड़ा, नाले में गिरकर हुआ घायल

घटना बुधवार रात की है, जब मातागुवां स्थित श्रीजी होटल में एक शादी का जश्न चल रहा था। राजगढ़ निवासी एक नाबालिग बालक, जो अपनी मां के साथ बागेश्वर धाम आया था और भीड़ में बिछड़ गया था, भटकते हुए होटल के पास पहुंचा। कई घंटों से भूखा बच्चा जब खाना खाने लगा, तो वहां मौजूद कुछ लोगों को उस पर संदेह हुआ। लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ने की कोशिश की, जिससे घबराकर बच्चा अंधेरे में भागने लगा और अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। गिरने के कारण उसे चोटें आईं और वह सदमे में बेहोश हो गया।