‘साहब! मैं भूखा था…’, शादी में खाना खाने आए मासूम को खदेड़ा, नाले में गिरकर हुआ घायल

12 year old boy chased at wedding falls into drain (फोटो- AI)
MP News:छतरपुर जिला मुख्यालय के निकट मातागुवां थाना क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां 12 साल का बच्चा, जो अपनी मां से बिछड़कर रास्ता भटक गया था, केवल अपनी भूख मिटाने के लिए एक शादी समारोह में पहुंचा। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय उसे संदिग्ध समझकर पकड़ने के लिए दौड़ा लिया। भीड़ के खौफ से अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ मासूम पास के एक गहरे नाले में जा गिरा।
घटना बुधवार रात की है, जब मातागुवां स्थित श्रीजी होटल में एक शादी का जश्न चल रहा था। राजगढ़ निवासी एक नाबालिग बालक, जो अपनी मां के साथ बागेश्वर धाम आया था और भीड़ में बिछड़ गया था, भटकते हुए होटल के पास पहुंचा। कई घंटों से भूखा बच्चा जब खाना खाने लगा, तो वहां मौजूद कुछ लोगों को उस पर संदेह हुआ। लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ने की कोशिश की, जिससे घबराकर बच्चा अंधेरे में भागने लगा और अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। गिरने के कारण उसे चोटें आईं और वह सदमे में बेहोश हो गया।
मामले की सूचना मिलते ही मातागुवां पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए नाले में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पुलिस उसे तत्काल जिला अस्पताल ले गई, जहां उसका मेडिकल परीक्षण और प्राथमिक उपचार कराया गया। समय पर मिली मदद ने मासूम की जान बचा ली।
जब बच्चे को होश आया, तो उसके शब्द सुनकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों की आंखें नम हो गईं। मासूम ने रोते हुए पुलिस से कहा, साहब! मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए खाना खाने आया था। बच्चे ने बताया कि मां से बिछड़ने के बाद वह अकेला पड़ गया था और भूख के कारण वह शादी घर की ओर चला गया था।
सीएसपी अरुण सोनी ने बताया कि शादी समारोह में मौजूद लोगों के संदेह के कारण यह स्थिति बनी थी। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बचाकर उसे बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया है। बच्चे के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उसे वापस उसके घर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग