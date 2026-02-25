छतरपुर के गांवों में डिजिटल क्रांति की नई उड़ान, ड्रोन मैपिंग से तैयार हुए 1.69 लाख संपत्ति कार्ड

बुंदेलखंड के हृदय स्थल छतरपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में एक मौन डिजिटल क्रांति आकार ले रही है। दशकों से अपनी ही जमीन पर बिना किसी कानूनी दस्तावेज के रह रहे ग्रामीणों के लिए अब ड्रोन सर्वे वरदान साबित हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत जिले के गांवों की आबादी का हवाई सर्वे (ड्रोन मैपिंग) पूरा होने के बाद अब जमीनी हकीकत बदल गई है। जिले में अब तक 1 लाख 69 हजार 389 संपत्ति कार्ड तैयार कर ग्रामीणों को सौंपे जा चुके हैं, जो छतरपुर को प्रदेश के अग्रणी जिलों की श्रेणी में खड़ा करता है।