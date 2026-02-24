MP News: भाजपा नेता ने पकड़ी पुलिसकर्मी की कॉलर, फोटो हुई वायरल

जब विवाद बढ़ा तो भाजयुमो जिलाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे और उनके कार्यकर्ता पुलिस व वर्दी का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत अधिक थी और धक्का-मुक्की के दौरान कोई भी गिरकर चोटिल हो सकता था। पुलिस पुतला छीन रही थी और हम उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे। इसी गहमागहमी में किसी ने गिरने से बचने के लिए सहारा लेना चाहा और अनजाने में पुलिसकर्मी की वर्दी हाथ में आ गई। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से वर्दी का अपमान करना नहीं था। लोग अपनी सोच के हिसाब से वीडियो को अलग-अलग नजरिए से पेश कर रहे हैं।