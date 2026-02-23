वोटर लिस्ट से गायब हुए 72 हजार नाम, 2003 के दस्तावेज न दे पाने वाले 2 हजार लोगों के वोटिंग अधिकार छिने

समीक्षा के दौरान प्रशासन ने 301945 मतदाता ऐसे चिह्नित किए थे, जिनके पास वर्ष 2003 के पूर्व के निवास या पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इन सभी को नोटिस जारी कर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, सुनवाई के दौरान जो मतदाता संतोषजनक दस्तावेज पेश नहीं कर सके, उनमें से 1953 लोगों के नाम सूची से विलोपित कर दिए गए। यानी दस्तावेजों की कमी के कारण इन लोगों ने फिलहाल अपना वोटिंग अधिकार खो दिया है।