छतरपुर जिले में सडक़ों के नाम पर अब तक काटे गए 1.40 लाख से ज्यादा पेड़, विनाश की ओर बढ़ती जलवायु

बुंदेलखंड में विकास और सुगम यातायात के नाम पर प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके भयावह परिणाम भविष्य में जलसंकट और भीषण गर्मी के रूप में सामने आने वाले हैं। छतरपुर जिले में नेशनल हाईवे और फोरलेन सडक़ों के जाल बिछाने के नाम पर अब तक करीब 1 लाख 41 हजार से अधिक हरे-भरे पेड़ों को बेरहमी से काट दिया गया है। वर्तमान में गुलगंज से अमानगंज के बीच बन रहे टू-लेन हाईवे के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन और किशनगढ़ की घाटी में मशीनों से 50-50 साल पुराने विशालकाय पेड़ों को गिराने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।