22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

MP में फोरलेन सड़क बनाने के नाम पर कटे 1 लाख 41 हजार पेड़, पन्ना टाइगर रिजर्व पर मंडरा रहा खतरा

MP News: बुंदेलखंड में सागर-कानपुर, झांसी-खजुराहो के बाद अब गुलगंज-अमानगंज हाईवे के लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। 50 साल पुराने वृक्ष जमींदोज हो रहे हैं, जिससे जलवायु और वन्यजीवों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Akash Dewani

Feb 22, 2026

massive tree cutting for highway construction in bundelkhand panna tiger reserve in danger mp news

massive tree cutting for highway construction in bundelkhand (फोटो- Freepik)

MP News: बुंदेलखंड में विकास और सुगम यातायात के नाम पर प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके भयावह परिणाम भविष्य में जलसंकट और भीषण गर्मी के रूप में सामने आने वाले हैं। जिले में नेशनल हाईवे और फोरलेन के नाम पर अब तक करीब 1 लाख 41 हजार से अधिक हरे-भरे पेड़ों को काट दिया गया है। वर्तमान में गुलगंज से अमानगंज के बीच बन रहे टू-लेन हाईवे के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve) के बफर जोन और किशनगढ़ की घाटी में मशीनों से 50-50 साल पुराने विशालकाय पेड़ों को गिराने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।

सांठिया घाटी में 25 हजार से ज्यादा पेड़ कटे

सागर-कानपुर फोरलेन निर्माण के दौरान छतरपुर जिले की सीमा में कुल 30607 पेड़ काटे गए है। इसमें सबसे अधिक विनाश हीरापुर के पास स्थित सांठिया घाटी में हुआ है, जहां घने जंगलों के बीच से सड़क निकालने के लिए अकेले एक ही घाटी में 25377 पेड़ काट दिए गए। इसके अलावा बड़ामलहरा और गढ़ीमलहरा क्षेत्र में भी हजारों पेड़ सड़कों की भेंट चढ़ गए। जबकि हाइवे निर्माणाधीन है, आगे भी हजारों-लाखों पेड़ों की बलि चढ़ाई जाएगी।

किशनगढ़ व बिजावर में 16321 पेड़ों की बालि

नेशनल हाईवे-43 पर गुलगंज से अमानगंज तक 111 किलोमीटर लंबा हाईवे दो चरणों में बनाया जा रहा है। इसका पहला फेज गुलगंज से बराना नदी तक और दूसरा फेज अभानगंज तक प्रस्तावित है। इस सड़क को चौड़ा करने की जद में बिजावर और किशनगढ़ के सधन वन क्षेत्र आ रहे हैं। यहां तेंदू, अर्जुन, जामुन, आम और सागौन जैसे बेशकीमती और फलदार पेड़ों को काटा जा रहा है। वन विभाग और पन्ना टाइगर रिजर्व की रेंजों से गुजरने वाले इस मार्ग के लिए अकेले 16321 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है, जिससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर भी खतरा मंडराने लगा है।

झांसी-खजुराहो मार्ग पर आज तक नहीं पनपा एक भी पौधा

सड़क निर्माण कंपनियां नियमतः पेड़ कॉटने के बदले वृक्षारोपण का वादा करती हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई इसके विपरीत है। झांसी-खजुराहो फोरलेन के निर्माण के समय छतरपुर जिले में रिकॉर्ड 95 हजार पेड़ काटे गए थे। अनुबंध के अनुसार पीएनसी कंपनी को हाईवे के दोनों ओर सधन वृक्षारोपण करना था. लेकिन निर्माण पूरा होने के 5 साल बाद भी हाईवे के किनारे एक भी वृक्ष बनकर तैयार नहीं हुआ है। कंपनी द्वारा किए गए दावे केवल कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं।

बदल रही बुंदेलखंड की जलवायु

पर्यावरणविदों का कहना है कि पेड़ों की इस बेतहाशा कटाई (Massive Tree Cutting) का सीधा असर क्षेत्र की जलवायु पर पड़ रहा है। बुंदेलखंड में अब गर्मी के दिनों में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंचने लगा है और वर्षा चक्र पूरी तरह अनियमित हो गया है। जंगलों के सफाए से भू-जल स्तर गिर रहा है और मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है। यदि विकास के साथ-साथ इन पेड़ों की भरपाई नहीं की गई, तो आने वाली पीढियों के लिए यह इलाका रहने लायक नहीं बचेगा।

मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है

सागर-कानपुर फोरलेन निर्माण में काटे गए वृक्षों के एवज में मुआवजा राशि का भुगतान वन विभाग और राजस्व विभाग को कर दिया गया है। झांसी-खजुराहो फोरलेन पर दोनों ओर तार फेंसिंग करा दी गई है, जिससे अब पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।- देवेंद्र चापेकर, पीडी एनएचएआई (MP News)

ये भी पढ़ें

अब सस्ते में होगा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, कॉलेज ने बनाया अनोखा डिवाइस
जबलपुर
affordable Breast cancer treatment jabalpur medical college made new device mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 04:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / MP में फोरलेन सड़क बनाने के नाम पर कटे 1 लाख 41 हजार पेड़, पन्ना टाइगर रिजर्व पर मंडरा रहा खतरा

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छतरपुर जिला अस्पताल में रक्त का संकट: 300 यूनिट की क्षमता वाले ब्लड बैंक में महज 40 यूनिट शेष, कई ग्रुप्स का स्टॉक न्यूनतम स्तर पर

blood bank
छतरपुर

छतरपुर में मौसम का यू-टर्न: बादलों की ओट में 5 डिग्री उछला न्यूनतम पारा

weather
छतरपुर

29 दिन टूर पर रहे CCF! PCCF का नोटिस जारी, ऑफिस का काम कब किया? वन विभाग में हड़कंप

MP news
छतरपुर

केन-बेतवा लिंक नहर के लिए 100 मीटर चौड़ाई में अधिग्रहीत होगी भूमि, बांध से धसान नदी तक पहले पैकेज में तैयार होगी 100 किमी लंबी नहर

office
छतरपुर

अजब भ्रष्टाचार: बिजावर में मनरेगा मजदूर ले रहे एसी की हवा, पोर्टल पर अपलोड फोटो कर रहे खुलासा, 26 पंचायतों में फर्जीवाड़े का खेल

janpad panchyat bijawar
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.