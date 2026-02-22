अब सस्ते में होगा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, कॉलेज ने बनाया अनोखा डिवाइस

MP News: स्तन कैसर की जांच बायोप्सी के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विशेषज्ञों ने ऐसा यंत्र तैयार किया है, जिससे स्तन की किसी भी गठान की जांच की सौ रुपए से भी कम में हो जाती है। पहले इस जांच पर चार हजार रुपए खर्च होते थे। अब ब्रेस्ट कैंसर के हर मरीज का इलाज निडिल बायोप्सी के बाद ही किया जाता है। इसी तरह ब्रेस्ट कैसर सबसे पहले कांखों की ग्रंथि में फैलता है, इसकी जांच के लिए लिए उपयोग होने वाली सेंटीनल लिम्फ नोड बायोप्सी की डिवाइस महंगी होती थी। कई शोध के बाद विशेषज्ञ इस जांच को सस्ती सुलभ बनाने में सफल हुए।