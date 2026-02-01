जिसके नाम की मेहंदी रचाई, उसी ने शादी के बहाने बुलाकर जान ले ली

पुलिस की जांच में सामने आया कि युवती तनु लगातार अपने प्रेमी ईशु पर शादी का दबाव बना रही थी लेकिन प्रेमी शादी के लिए तैयार नहीं था इसलिए उसने वेलेंटाइन डे की रात तनु को फोन कर शादी करने की बात कही। वो बाइक से उसे सेमरिया गांव लेकर आया। यहां पहले से उसके तीन दोस्त दोस्त पंकज बरमन, अंकित श्वास और एक अन्य मौजूद था। ईशु प्लानिंग के तहत तनु को सुनसान जगह पर लेकर गया और वहां पर अपने साथियों के साथ मिलकर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेमी ईशु के साथ ही उसके साथी पंकज बरमन और अंकित को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक अन्य फरार है।