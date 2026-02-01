18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

जिसके नाम की मेहंदी रचाई, उसी ने शादी के बहाने बुलाकर जान ले ली

mp news: खेत की मेड़ पर मिले युवती के शव की गुत्थी सुलझी, प्रेमी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Feb 18, 2026

jabalpur

lover kills girlfriend after marriage pressure

mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के सेमरिया गांव के पास 15 फरवरी को खेत की मेड़ पर मिले युवती के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। युवती का हत्यारा उसका प्रेमी ही निकला है जिसने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या की थी। युवती को शादी करने के बहाने आरोपी प्रेमी ने बुलाया था और युवती हाथों में प्रेमी के नाम की मेहंदी रचाकर शादी के सपने लिए प्रेमी से मिलने पहुंची थी लेकिन प्रेमी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।

खेत की मेड़ पर मिला था शव

15 फरवरी रविवार को 18 वर्षीय युवती का शव सेमरिया गांव के पास एक खेत की मेड़ पर मिला था। युवती का चेहरा बुरी तरह से पत्थर से कुचला गया था जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल था। शव के पास ही सफेद कलर की चप्पल उतरी हुई थीं और युवती ने लहंगा और चुन्नी पहना हुआ था। उसके हाथ में ईशु-तनु के नाम की मेहंदी लगी थी। तफ्तीश के दौरान युवती के परिजन ने सोशल मीडिया पर फोटो देखकर उसकी पड़ताल की तो पुलिस की जांच में तेजी आई। परिजनों ने बताया कि बेटी तनु शनिवार रात को घर से लापता हो गई थी। वो तिलवारा निवासी ईशु से प्यार करती थी।

शादी का दबाव बनाया तो मार डाला

पुलिस की जांच में सामने आया कि युवती तनु लगातार अपने प्रेमी ईशु पर शादी का दबाव बना रही थी लेकिन प्रेमी शादी के लिए तैयार नहीं था इसलिए उसने वेलेंटाइन डे की रात तनु को फोन कर शादी करने की बात कही। वो बाइक से उसे सेमरिया गांव लेकर आया। यहां पहले से उसके तीन दोस्त दोस्त पंकज बरमन, अंकित श्वास और एक अन्य मौजूद था। ईशु प्लानिंग के तहत तनु को सुनसान जगह पर लेकर गया और वहां पर अपने साथियों के साथ मिलकर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेमी ईशु के साथ ही उसके साथी पंकज बरमन और अंकित को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक अन्य फरार है।

ये भी पढ़ें

डॉक्टर ने नशीली दवा देकर महिला मरीज से की ज्यादती
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 10:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जिसके नाम की मेहंदी रचाई, उसी ने शादी के बहाने बुलाकर जान ले ली

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में 3 हजार की रिश्वत लेते Tax Collector रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

jabalpur news
जबलपुर

MP में ये काम नहीं किया तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त, गाड़ी भी होगी जब्त

traffic crackdown driving license cancel vehicle seizure jabalpur mp news
जबलपुर

MP के इस शहर को बजट में मिलेगी ‘फ्लाईओवर’ की सौगात, जाम की होगी छुट्टी

jabalpur proposed flyover construction budget session 2026 traffic jam mp news
जबलपुर

‘सिर्फ 10 मिनट दीजिए…’, 12वीं के छात्र ने बिना वकील सुप्रीम कोर्ट को दी ऐसी दलीलें, पलट गया फैसला

Supreme Court Desision
जबलपुर

विदेश भागने की तैयारी में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी, यौन शोषण मामले में है आरोपी

Mahamandaleshwar Uttam Swami Goes Underground Amid Arrest Fears MP News
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.