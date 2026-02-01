डॉक्टर ने नशीली दवा देकर महिला मरीज से की ज्यादती

ग्वालियर की रहने वाली 30 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो ग्वालियर के डॉक्टर अमरीश सेंगर से बीते करीब 7 महीने से अपना इलाज करा रही थी। इलाज के बाद भी चर्म रोग फैलता जा रहा था इसलिए बीते दिनों डॉक्टर अमरीश ने उससे कहा कि भोपाल में विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना होगा। वो डॉक्टर की बातो में आ गई और उसके साथ 14 फरवरी को भोपाल आ गई। पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर उसे जब इलाज कराने की जगह होटल में ले गया तो उसे डॉक्टर की नीयत पर शक हुआ। उसने तुरंत अपने पति को फोन कर डॉक्टर की नीयत के बारे में बताया जिस पर पति ग्वालियर से भोपाल के लिए रवाना हुए।