18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

डॉक्टर ने नशीली दवा देकर महिला मरीज से की ज्यादती

mp news: ग्वालियर से भोपाल में महिला मरीज को इलाज का कहकर साथ लाया था डॉक्टर, होटल में किया दुष्कर्म।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Feb 18, 2026

bhopal

Doctor abused female patient by giving her sedatives (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक डॉक्टर के द्वारा महिला मरीज के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। पीड़िता ग्वालियर की रहने वाली है और आरोपी डॉक्टर भी ग्वालियर का रहने वाला है जो इलाज के बहाने महिला को भोपाल लेकर आया था। होटल में नशीली दवा लेकर आरोपी डॉक्टर ने महिला मरीज के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

इलाज के बहाने लाया भोपाल

ग्वालियर की रहने वाली 30 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो ग्वालियर के डॉक्टर अमरीश सेंगर से बीते करीब 7 महीने से अपना इलाज करा रही थी। इलाज के बाद भी चर्म रोग फैलता जा रहा था इसलिए बीते दिनों डॉक्टर अमरीश ने उससे कहा कि भोपाल में विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना होगा। वो डॉक्टर की बातो में आ गई और उसके साथ 14 फरवरी को भोपाल आ गई। पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर उसे जब इलाज कराने की जगह होटल में ले गया तो उसे डॉक्टर की नीयत पर शक हुआ। उसने तुरंत अपने पति को फोन कर डॉक्टर की नीयत के बारे में बताया जिस पर पति ग्वालियर से भोपाल के लिए रवाना हुए।

दवा बताकर दिया नशीला पदार्थ

पीड़िता के मुताबिक रात में खाना खाने के बाद डॉक्टर अमरीश ने उसे चर्म रोग की दवा बताकर नशीली दवा खिला दी और जब वो बेसुध हो गई तो उसके साथ दुषकर्म किया। सुबह पीड़िता का पति भोपाल पहुंचा तो उसने पति को पूरी घटना बताई। पहले तो बदनामी के डर से पीड़िता और उसके पति ने पुलिस में शिकायत नहीं की और वापस ग्वालियर लौट गए। लेकिन जब दूसरे दिन डॉक्टर ने फिर से इलाज के बहाने संपर्क किया तो पीड़िता पति के साथ भोपाल आई और एमपी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें

बेखबर पति बिस्तर पर लेटा फिर नहीं उठा, पत्नी ने घर में छिपा रखा था प्रेमी
टीकमगढ़
tikamgarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 07:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / डॉक्टर ने नशीली दवा देकर महिला मरीज से की ज्यादती

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम करने पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान

Finance Minister's big statement on reducing taxes on petrol and diesel in MP
भोपाल

एमपी को सेंट्रल ग्रिड से मिलेगी अपने हिस्से की पूरी बिजली, राज्य में ​खत्म होगी किल्लत

MP will receive its full share of electricity from the central grid
भोपाल

एमपी के बजट में बड़ी सौगात, रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी भी भरेगी सरकार

MP Budget 2026 includes a provision of ₹3800 crore for registry and stamp duty
भोपाल

MP की राजधानी को बजट में मिली बड़ी सौगात, बनेंगी 18 नई सड़कें

bhopal news
भोपाल

भोपाल के जेपी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मरीजों में मची अफरा-तफरी

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.