पत्नी ने घर में छिपा रखा था प्रेमी, पति की आंख लगते ही सुला दिया मौत की नींद

पुलिस की पूछताछ में आरोपी पत्नी सीमा ने सच कबूल लिया। पत्नी सीमा ने बताया कि वो सुनील से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती थी लेकिन पति रामकिशोर को इस बात का पता चल गया था। रोजाना उनके बीच विवाद होने लगे थे। प्रेमी सुनील के साथ मिलकर उसने पति रामकिशोर की हत्या की साजिश की। 13-14 की दरम्यानी रात उसने प्रेमी सुनील को घर बुलाकर छिपा दिया। पति रात में घर लौटा और खाना खाकर जब बिस्तर पर सो गया तो प्रेमी और उसने पत्थर से सिर कुचलकर पति रामकिशोर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।