पत्नी ने घर में छिपा रखा था प्रेमी, पति की आंख लगते ही सुला दिया मौत की नींद

Wife along with lover killed husband while he was sleeping (AI IMAGE)
mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध संबंध के चलते हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक दो बच्चों की मां ने प्रेमी के प्यार में अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की सोते वक्त हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन पुलिस की तफ्तीश में उनके जुर्म का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
टीकमगढ़ शहर के पुरानी टेहरी मोहल्ले में रहने वाले रामकिशोर रजक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 14 फरवरी को रामकिशोर का शव उसके ही घर में कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला था। तब रामकिशोर की पत्नी सीमा ने बताया था कि पति ने खुद के सिर पर पत्थर से वार कर खुदकुशी की है लेकिन पुलिस की तफ्तीश में पत्नी सीमा की कहानी झूठी निकली। असलियत में पत्नी सीमा ने अपने प्रेमी सुनील बुनकर के साथ मिलकर पति रामकिशोर की सोते वक्त हत्या की थी।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी पत्नी सीमा ने सच कबूल लिया। पत्नी सीमा ने बताया कि वो सुनील से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती थी लेकिन पति रामकिशोर को इस बात का पता चल गया था। रोजाना उनके बीच विवाद होने लगे थे। प्रेमी सुनील के साथ मिलकर उसने पति रामकिशोर की हत्या की साजिश की। 13-14 की दरम्यानी रात उसने प्रेमी सुनील को घर बुलाकर छिपा दिया। पति रात में घर लौटा और खाना खाकर जब बिस्तर पर सो गया तो प्रेमी और उसने पत्थर से सिर कुचलकर पति रामकिशोर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
