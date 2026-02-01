होटल के कमरे में कॉलेज छात्रा की संदिग्ध मौत, युवक के साथ आई थी

पुलिस ने छात्रा नैनसी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर युवक अंकुश को थाने में बैठाया। पुलिस ने नैनसी के परिजन को घटना की सूचना दी जिसके बाद परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। नैनसी के पिता ने बताया कि नैनसी सुबह कॉलेज में फॉर्म भरने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद पुलिस से उसकी मौत की सूचना मिली। बेटी ने आत्महत्या क्यों की, इसका पता नहीं चल पाया है। मामले में थाना प्रभारी नम्रता भदौरिया का कहना है कि युवती के साथ जो युवक मिला है, अगर परिजन उसके खिलाफ बयान देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी मामले में मर्ग कायम कर लिया है।