शिवपुरी में बेखौफ चोर, डेढ़ करोड़ रुपये की बड़ी चोरी को दिया अंजाम

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के बेखौफ चोरों ने कोलारस के इंदार गांव में बीती रात बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बीती रात अज्ञात चोरों ने यहां एक के बाद एक दो घरों को निशाना बनाया और डेढ़ करोड़ रुपए का माल व नकदी चुराकर ले गए है। चोरी गए माल में एक किलो सोना, ढाई किलो चांदी व 20 लाख रुपए नकदी शामिल हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है।