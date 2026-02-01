शिवपुरी में बेखौफ चोर, डेढ़ करोड़ रुपये की बड़ी चोरी को दिया अंजाम

major theft 1.5 crore gold cash stolen
MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के बेखौफ चोरों ने कोलारस के इंदार गांव में बीती रात बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बीती रात अज्ञात चोरों ने यहां एक के बाद एक दो घरों को निशाना बनाया और डेढ़ करोड़ रुपए का माल व नकदी चुराकर ले गए है। चोरी गए माल में एक किलो सोना, ढाई किलो चांदी व 20 लाख रुपए नकदी शामिल हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है।
चोरों ने सबसे पहले किसान चंद्रभान रघुवंशी के घर में चोरी की और वहां पर एक कमरे में रखे तीन बक्सों के ताले तोड़कर उनमें से 17 सोने की अंगूठियां, 3 सोने के हार, 4 चेन, पुरानी सोने की मोहरें और लगभग दो किलो चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। करीब 50 से 60 तोला सोना नया था, जबकि लगभग 50 तोला सोना पुस्तैनी था। अभी कुछ दिन पहले ही मक्का बेचकर रखे गए 20 लाख रुपए भी चोर लेकर चले गए।
दूसरी घटना रामवीर सिंह रघुवंशी के घर हुई और चोर यहां से भी 12 तोला सोने के जेवर, 500 ग्राम चांदी के आभूषण सहित 5 हजार रुपए की नकदी चोरी करके ले गए हैं। एक ही रात में दो घरों में चोरी की वारदातें होने से इलाके में सनसनी फैल गई। चोरी की सूचना मिलने पर तुरंत थाना प्रभारी विवेक यादव पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे और मामले में खोजबीन शुरू की।
