शिवपुरी में घर पहुंचने से पहले हादसे में पिता-पुत्र की मौत

ग्राम अटारा निवासी राजकुमार धाकड़ (40 वर्ष) अपने बेटे अखिलेश धाकड़ (12 वर्ष) के साथ शनिवार दोपहर एक रिश्तेदार की तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहां से दोनों पिता-पुत्र रात करीब 8 बजे बाइक पर सवार होकर वापस घर आ रहे थे। जैसे ही दोनों ग्राम डेहरवारा के पास पहुंचे तभी गलत दिशा से आ रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए दोनों पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। घटना में दोनो गंभीर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस से कोलारस अस्पताल पहुंचाया जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रैफर कर दिया गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही पिता-पुत्र की मौत हो गई।