खूबसूरत युवती ने बुलाया तो कार लेकर पहुंचा बिजनेसमैन, साथ में घूमे और फिर..

गल्ला व्यापारी आदित्य (26) निवासी स्टेशन रोड बदरवास ने बताया कि उसके पास 26 जनवरी को एक युवती का कॉल आया और कॉल करने वाली युवती ने खुद का नाम अंजली बताया और दोस्ती करने की बात कही। फिर हम दोनों के बीच हर रोज बातें होने लगी। इसके बाद 31 जनवरी को युवती ने उसे शिवपुरी स्थित बड़ौदी पानी की टंकी पर मिलने के लिए बुलाया तो वह किराए की कार से वहां पर पहुंचा। युवती आकर कार में बैठ गई और फिर शहर में वह अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ घूमी। फिर युवती उसे बड़ागांव रोड पर ले गई। यहां पर सुनसान स्थान देखते ही युवती ने कॉल कर अपने 5 साथियों को बुला लिया। युवकों ने आते ही पहले तो गाड़ी के ड्राइवर व आदित्य के साथ मारपीट की और फिर युवती के साथ उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया।