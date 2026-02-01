शिवपुरी में वाहन चेकिंग के दौरान बवाल, भीड़ ने आरक्षक का सिर फोड़ा..वर्दी फाड़ी

बताया गया है कि रन्नौद थाने के बाहर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान म्याना क्षेत्र निवासी मनोज जाटव अपनी कार से गर्भवती पत्नी और अन्य लोगों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी पुलिस ने सीट बेल्ट और दस्तावेजों की जांच कर उनका चालान काट दिया। इसी दौरान मनोज का साला निलेश जाटव (निवासी रन्नौद) अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया और विरोध करने लगा। जिससे कहासुनी होने लगी और मारपीट तक नौबत पहुंच गई। आरोप है कि भीड़ में शामिल महिला-पुरुषों ने ड्यूटी पर तैनात अवधेश शर्मा को घेर लिया और मारपीट कर दी। आरक्षक के सिर में पत्थर भी मारा जिससे उसका सिर फट गया। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें भीड़ आरक्षक को पीटते दिख रही है।