1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

शिवपुरी में वाहन चेकिंग के दौरान बवाल, भीड़ ने आरक्षक का सिर फोड़ा..वर्दी फाड़ी

mp news: वाहन चेकिंग के दौरान काटे गए चालान को लेकर विवाद हुआ और फिर मारपीट हो गई, आरक्षक गंभीर घायल।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Feb 01, 2026

shivpuri

mp news shivpuri vehicle checking clash constable injured

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के रन्नौद थाने के बाहर वाहन चेकिंग के दौरान चालान काटने पर बवाल हो गया। चालान काटे जाने के बाद कुछ लोगों ने आरक्षक के साथ मारपीट करते हुए उसका सिर फोड़ दिया और वर्दी फाड़ दी। मारपीट में आरक्षक गंभीर रूप से घायल हुआ है, वहीं घटना के बाद लोगों ने थाने का घेराव कर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। भाजपा जिलाध्यक्ष भी धरने में शामिल हुए और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने और आरक्षकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की ।

चालान काटने पर विवाद

बताया गया है कि रन्नौद थाने के बाहर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान म्याना क्षेत्र निवासी मनोज जाटव अपनी कार से गर्भवती पत्नी और अन्य लोगों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी पुलिस ने सीट बेल्ट और दस्तावेजों की जांच कर उनका चालान काट दिया। इसी दौरान मनोज का साला निलेश जाटव (निवासी रन्नौद) अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया और विरोध करने लगा। जिससे कहासुनी होने लगी और मारपीट तक नौबत पहुंच गई। आरोप है कि भीड़ में शामिल महिला-पुरुषों ने ड्यूटी पर तैनात अवधेश शर्मा को घेर लिया और मारपीट कर दी। आरक्षक के सिर में पत्थर भी मारा जिससे उसका सिर फट गया। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें भीड़ आरक्षक को पीटते दिख रही है।

थाने का घेराव कर हंगामा

इस घटना के बाद लोगों ने थाने का घेराव कर हंगामा कर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव भी मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। भाजपा जिलाध्यक्ष ने एसडीओपी से कहा कि इतनी चालानी कार्रवाई पुलिस कर रही कि मुझे मुंह छुपाकर निकलना पड़ रहा है। तुरंत थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए और दोषी आरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। वहीं जिला अध्यक्ष के आरोपों पर रन्नौद टीआई ने साफ साफ कहा कि अगर उनकी जरा सी भी गलती मिलती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। बाद में एएसपी मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझाईश देकर थाने के सामने चल रहे धरने को समाप्त कराया।

ये भी पढ़ें

भाजपा विधायक के भाई ने धमकाया तो आरक्षक बोला- गर्मी मत दिखाओ,अभी वर्दी उतार दूंगा…
शिवपुरी
SHIVPURI

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 05:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / शिवपुरी में वाहन चेकिंग के दौरान बवाल, भीड़ ने आरक्षक का सिर फोड़ा..वर्दी फाड़ी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंच छोड़कर भागे एमपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, गुस्साए लोगों ने नेताओं पर फेंकी कुर्सियां

MP BJP State Vice President Ranveer Singh Rawat fled the stage in Shivpuri
शिवपुरी

भाजपा विधायक के भाई ने धमकाया तो आरक्षक बोला- गर्मी मत दिखाओ,अभी वर्दी उतार दूंगा…

SHIVPURI
शिवपुरी

सरपंच के भाई ने लगा रखी थी हथियारों की फैक्ट्री, यूपी का कारीगर बना रहा था तमंचे

shivpuri
शिवपुरी

दिव्यांग शख्स ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से लगाई थी बैटरी वाली ट्राई साइकिल की गुहार, उमंग सिंघार ने दिला दी

MP News
शिवपुरी

15 साल गुजरे …. 101 करोड़ रुपए खर्च फिर भी सीवर प्रोजेक्ट अधूरा

शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.