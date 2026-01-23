15 साल गुजरे …. 101 करोड़ रुपए खर्च फिर भी सीवर प्रोजेक्ट अधूरा

शिवपुरी. 15 साल पहले वर्ष 2011-12 में शुरू हुआ सीवर प्रोजेक्ट पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरूआत 69 करोड़ रुपए की लागत से हुई थी और अभी तक 101 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हंै। पिछले एक साल से लाइन टेङ्क्षस्टग का काम चल रहा है लेकिन अभी तक 95 किमी में से महज 40 किमी सीवर लाइन की ही टेङ्क्षस्टग पूरी हुई है और 55 किमी का काम अधूरा पड़ा है। 4 माह पहले इस प्रोजेक्ट को गति देने के लिए भोपाल स्थित नगरीय प्रशासन विभाग से 9.50 करोड़ रुपए का बजट आना था, लेकिन वह अभी तक पीएचई विभाग को नहीं मिला है। बिना बजट के इस प्रोजेक्ट का काम कछुआ गति से संचालित हो रहा है।

दो माह पूर्व नगरीय प्रशासन व पीएचई विभाग के प्रमुख अभियंता शिवपुरी के दौरे पर आए थे और उन्होंने बारीकी से सीवर प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी। इस दौरान अधिकारियों ने ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर सीवर लाइन का अध्ययन कर आश्वासन दिया था कि जल्द 9.30 करोड़ रुपए की राशि नगरीय प्रशासन विभाग शिवपुरी के पीएचई विभाग को देगा, जिसके बाद सीवर लाइन की टेङ्क्षस्टग का काम जो शेष बचा है, वह पूरा हो जाएगा। लेकिन अधिकारियों के जाने के बाद आगे कुछ भी प्रगति नहीं हुई और इस प्रोजेक्ट का काम वहीं पर पड़ा है, जहां दो माह पहले अधिकारियों ने छोड़ा था। हालांकि शुरूआत में पूरे 9.50 करोड़ रुपए नहीं आने थे, लेकिन इस राशि में से कुछ राशि भी आती तो काम को गति मिलती।