एमपी में कोर्ट जाते वक्त वकील की गोली मारकर हत्या

शिवपुरी जिले के करैरा में शनिवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिनदहाड़े सरेराह वकील संजय कुमार सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घिरियाली मोहल्ला पुराना बाजार में रहने वाले संजय कुमार अपनी बाइक से कोर्ट जा रहे थे तभी रास्ते में किले के पीछे आनंद सागर मंदिर के पास सिद्धन रोड पर बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। रास्ते से गुजर रहे एक अन्य वकील ने जब खून से लथपथ हालत में पड़े संजय कुमार को देखा तो तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। अस्पताल में वकील संजय कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।