एमपी में लेडी CHO ने ऑफिस में एक साथ खाईं बीपी की 20 गोलियां, इलाज जारी

लेडी सीएचओ डॉ. शीतल सिसोदिया के खुदकुशी करने की कोशिश करने के बाद उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं उनके पति डॉ. विकास ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) डॉ. संजय राठौर और अकाउंटेंट संजय जैन पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पति डॉ. विकास का आरोप है कि बीएमओ और अकाउंटेंट लगातार पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। पत्नी ईमानदारी से अपना काम करती है फिर भी उसे परेशान किया जा रहा था और वेतन काटने की धमकी दी जा रही थी। विकास के मुताबिक एक साल का बच्चा होने के बावजूद पत्नी शीतल समय पर ड्यूटी जाती थी और ईमानदारी से काम करती थी। इसके बाद भी उसे बार-बार नोटिस दिया गया। वहीं बीएमओ डॉ संजय राठौर ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कार्य समीक्षा के लिए बैठकें लेना सामान्य प्रक्रिया है और किसी कर्मचारी का वेतन नहीं काटा गया है, केवल नोटिस जारी किए गए हैं। मामले में पुलिस एवं विभागीय जांच जारी है।