एमपी में भाजपा नेता ने जहर खाकर दी जान

जितेन्द्र ने मृत्यु से पूर्व दिए गए बयान में बताया- कांग्रेस नेता गणेश सकरगाये से 50 लाख रुपए का लेन-देन है। वहीं, करीब एक करोड़ रुपए की मार्केट की उधारी है। गणेश 5% ब्याज लेता है। वह मकान बिकवाने की धमकी देता है। मेरी बेटी का रिश्ता तक तुड़वा दिया है। वहीं जितेन्द्र की बहन ने जितेन्द्र की पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि जीतू की पत्नी प्राइवेट स्कूल में टीचर है। जब जीतू कर्ज के चलते कंगाल हो गया तो पत्नी ने भी उससे दूरी बना ली। वो पति को खाना तक नहीं देती थी और जीतू दो साल से मेरे घर पर आकर खाना खाता था। जितेन्द्र के परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। बेटा विनायक चौधरी सिविल इंजीनियर है जबकि बेटी ग्रेजुएशन कर रही है।