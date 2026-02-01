एमपी में नाश्ता करते-करते थम गईं 20 साल के युवक की सांसें

परिजनों और आसपास के व्यापारियों ने बताया कि केशु अपनी मां के साथ मोनिका मैचिंग दुकान पर बैठता था और साथ ही कॉलेज में पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। वह स्वस्थ और ऊर्जावान युवक था, इसलिए उसकी अचानक मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। लोग इसे साइलेंट अटैक से हुई मौत बता रहे हैं। परिवार के सदस्यों और कुछ स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोविड महामारी के दौरान लगाई गई वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण हाल के वर्षों में युवाओं में हार्ट अटैक और साइलेंट अटैक जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। वे इस मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं ताकि मौत का सही कारण सामने आ सके और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।