एक हादसा…और उजड़ गया परिवार! मासूम की मौत पर फूट-फूटकर रोईं मां-दादी

इसी दौरान पहाड़ीखेरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार मारुति ओमनी वैन (MP-04 CA-8208) अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे फंस गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए।

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बताया कि, वैन में सवार ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठे युवक की जान चली गई। युवक का सिर वैन और ट्रक के बीच फंसने से गर्दन कट गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि, वैन चालक मौके से फरार है। पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही है।