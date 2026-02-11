केन-बेतवा लिंक परियोजना के लेफ्ट बैंक कैनाल को मिली केंद्र से स्वीकृति

एलबीसी परियोजना का मुख्य पंप हाउस राजनगर क्षेत्र के कांवर गांव में स्थापित किया जाएगा। यह पंप हाउस ढोडऩ बांध की टनल से जुड़ा रहेगा। परियोजना लिफ्ट इरीगेशन पद्धति पर आधारित है और इसके तहत तीन मुख्य पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी, जो उर्मिल डेम, सिंहपुर बैराज और कुटने डेम तक पानी पहुंचाएंगी। इन पाइप लाइनों के माध्यम से राजनगर, महाराजपुर, लवकुशनगर और चंदला तहसील के 300 से अधिक गांवों के किसानों के खेतों तक पानी सीधे पहुंचेगा। ढोडऩ बांध से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित गौरिहार और चंदला क्षेत्र के दूरस्थ गांवों तक भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।