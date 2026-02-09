स्मैक, हीरोइन और इंजेक्शन जैसी आदतें छुटाने शहर के युवा कर रहे लोगों को जागरूक, 250 लोगों ने नशे से बनाई दूरी

ओएसटी में नशा करने वाले दो सौ लोग रजिस्टर्ड हैं। जिनमें से करीब 170 लोग नियमित रूप से दवा का सेवन कर रहे हैं। ओएटी सेंटर नशा के विरुद्ध सकारात्मक कदम उठा रहा है। योगेश का कहना है कि जिले में 140 लोग एचआरजी (हाई रिस्क ग्रुप) वाले हैं जो एचआइवी ग्रसित हैं उन्हें दवा देते हैं और उनकी मॉनिटिरिंग भी कर रहे हैं। इन लोगों को अभी ओएसटी आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कुछ लोगों में स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक बदलाव भी देखे गए हैं। इन्हें समझाइश दी जा रही है कि किन कारणों से इन्हें एचआइवी फैलाने से रोका जाए। कई बार एचआरजी ग्रुप के लोग नशे की हालत में असुरक्षित यौन संबंध बना लेते हैं तो ऐसे लोगों को सबसे पहले आइडी यूजर में लाया जा रहा है उसके बाद इन्हें ड्रग फ्री कराया जाएगा।