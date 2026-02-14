खजुराहो में स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन 20 से 26 फरवरी तक

स्काई डाइविंग की लैंडिंग के लिए दतला हिल क्षेत्र को ड्रॉप जोन के रूप में निर्धारित किया गया है। यहां से पर्यटक लगभग दस हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर खजुराहो की ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सौंदर्य को एक नए और रोमांचक नजरिये से देख सकेंगे। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर नगर परिषद द्वारा ड्रॉप जोन का समतलीकरण कराया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक सुरक्षा निर्देश भी दिए गए हैं।