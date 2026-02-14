MP में अब भी बन सकता है साइंटिस्ट, देना होगी ये परीक्षा, छात्रों के लिए बड़ा मौका

MP News:छतरपुर स्थित महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव करते हुए स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर पर प्रवेश पात्रता परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने शासन के निर्देशानुसार उन विद्यार्थियों के लिए विशेष अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने स्नातक (बीएससी) स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी (M.Sc Biotechnology) को मुख्य (मेजर) या गौण (माइनर) विषय के रूप में नहीं पढ़ा है। अब ऐसे प्रतिभावान छात्र भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकेंगे।