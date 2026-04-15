Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: शपथ से पहले सम्राट चौधरी ने की हनुमान पूजा, 11 बजे समारोह होगा आयोजित

2026-04-15 08:20:46 am

नीतीश के नेतृत्व में काम करेगी सरकार- मंत्री रामकृपाल यादव

Bihar New CM: बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने कल पद से इस्तीफा दे दिया। पूरा बिहार दुखी है। उन्होंने बिना भेदभाव के सबके लिए काम किया।

RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बहुत परेशान होंगे, और यह स्वाभाविक है क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में अपना कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार उनके (नीतीश कुमार के) मार्गदर्शन में काम करती रहेगी। उनके सपनों को साकार करने के लिए सम्राट चौधरी अपनी टीम के साथ काम करेंगे।