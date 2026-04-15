Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: शपथ से पहले सम्राट चौधरी ने की हनुमान पूजा, 11 बजे समारोह होगा आयोजित

Live
Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू कोटे से दो डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। लोकभवन के जर्मन हैंगर में सुबह 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे।
2026-04-15 09:54:16 am
Bihar New CM Oath: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है नड्डा सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
2026-04-15 09:47:44 am
Samrat Govt Oath LIVE: शपथ ग्रहण के लिए सम्राट चौधरी अपने आवास से निकल गए हैं। उन्होंने शपथ से पहले राजवंशी नगर स्थित पंचरुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो लोकभवन जाकर सीएम पद की शपथ लेंगे।
2026-04-15 08:20:46 am
Bihar New CM: बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने कल पद से इस्तीफा दे दिया। पूरा बिहार दुखी है। उन्होंने बिना भेदभाव के सबके लिए काम किया।
RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बहुत परेशान होंगे, और यह स्वाभाविक है क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में अपना कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार उनके (नीतीश कुमार के) मार्गदर्शन में काम करती रहेगी। उनके सपनों को साकार करने के लिए सम्राट चौधरी अपनी टीम के साथ काम करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय