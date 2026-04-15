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Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: शपथ से पहले सम्राट चौधरी ने की हनुमान पूजा, 11 बजे समारोह होगा आयोजित

Bihar CM Samrat Choudhary Oath Ceremony: बिहार में बुधवार को पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी नए सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने राज्य सभा सांसद बनने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हुआ।

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पटना

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Ashib Khan

Apr 15, 2026

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सम्राट चौधरी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार (Photo-IANS)

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू कोटे से दो डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। लोकभवन के जर्मन हैंगर में सुबह 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। 

प्रमुख घटनाएँ

नीतीन नवीन के आवास पहुंचे जेडी नड्डा
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शपथ ग्रहण के लिए घर से निकले सम्राट चौधरी
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नीतीश के नेतृत्व में काम करेगी सरकार- मंत्री रामकृपाल यादव
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2026-04-15 09:54:16 am

नीतीन नवीन के आवास पहुंचे जेडी नड्डा

Bihar New CM Oath: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है नड्डा सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।

2026-04-15 09:47:44 am

शपथ ग्रहण के लिए घर से निकले सम्राट चौधरी

Samrat Govt Oath LIVE: शपथ ग्रहण के लिए सम्राट चौधरी अपने आवास से निकल गए हैं। उन्होंने शपथ से पहले राजवंशी नगर स्थित पंचरुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो लोकभवन जाकर सीएम पद की शपथ लेंगे। 

2026-04-15 08:20:46 am

नीतीश के नेतृत्व में काम करेगी सरकार- मंत्री रामकृपाल यादव

Bihar New CM: बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने कल पद से इस्तीफा दे दिया। पूरा बिहार दुखी है। उन्होंने बिना भेदभाव के सबके लिए काम किया।

RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बहुत परेशान होंगे, और यह स्वाभाविक है क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में अपना कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार उनके (नीतीश कुमार के) मार्गदर्शन में काम करती रहेगी। उनके सपनों को साकार करने के लिए सम्राट चौधरी अपनी टीम के साथ काम करेंगे।

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Updated on:

15 Apr 2026 09:55 am

Published on:

15 Apr 2026 08:30 am

Hindi News / National News / Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: शपथ से पहले सम्राट चौधरी ने की हनुमान पूजा, 11 बजे समारोह होगा आयोजित

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