Amravati Blackmail Case: 180 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने वाले दरिंदे के घर चला बुलडोजर

रिपोर्ट्स के अनुसार, मोहम्मद अयाज और उसके साथियों ने स्नैपचैट और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर स्कूल-कॉलेज जाने वाली नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाया। आरोपी इन मासूम लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा कर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ले जाता था। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अयाज ने इन लड़कियों के करीब 350 अश्लील वीडियो कैमरे में कैद किए। इन वीडियो के माध्यम से लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था और उन्हें देह व्यापार के अंधेरे कुएं में धकेलने की गहरी साजिश रची जा रही थी।