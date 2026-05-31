कॉकरोच जनता पार्टी पर उपराष्ट्रपति ने दिया बयान, बोले- ‘सकारात्मक खबरों से ‘कॉकरोच’ को फॉलो करना छोड़ देंगे युवा’

Vice President On Cockroach Janata Party: उपराष्ट्रपति सी.पी राधाकृष्णन ने रविवार को मीडिया की भूमिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक बदलावों और उपलब्धियों को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि यदि मीडिया लगातार नकारात्मक विषयों और विवादों को ही प्रमुखता देगा तो नई पीढ़ी का ध्यान रचनात्मक कामों से हट सकता है। केरल में एक न्यूज पेपर की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल घटनाओं की जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने की भी जिम्मेदारी निभाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए मीडिया को संतुलित और जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर भी बयान दिया है।