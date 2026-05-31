TMC का आरोप, ‘BJP नेता ने भीड़ को उकसाया’, आखिर कौन है अभिषेक बनर्जी पर हमले के आरोपी

सोनारपुर जिले में हालात तब बेकाबू हो गए जब TMC सांसद अभिषेक बनर्जी वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए एक कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में भीड़ ने उनके पूरे काफिले को घेर लिया। गाड़ी पर अचानक पत्थरों और अंडों की बरसात होने लगी। मौके पर मौजूद लोग लगातार चोर-चोर के नारे लगा रहे थे। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत अभिषेक बनर्जी को अपने घेरे में लिया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि हमले से बचने के लिए अभिषेक को गाड़ी के अंदर ही क्रिकेट हेलमेट पहनना पड़ा।