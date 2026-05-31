BJP के सत्ता में आने से ‘वाम’ को फायदा, क्या ममता गवां रही अपना कोर वोट बैंक?, फाल्टा के नतीजे TMC को करेंगे परेशान

इस पूरे सियासी खेल के बीच में एक मोड़ सामने आ गया है कि साल 2026 में बंपर जीत हासिल करने वाली बीजेपी के लिए टीएमसी का पूरी तरह खत्म होना एक नया सिरदर्द बन सकता है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि टीएमसी बंगाल से पूरी तरह साफ हो जाए। इसकी वजह यह है कि अगर टीएमसी कमजोर होती है, तो विरोधी खेमे का करीब 40 फीसदी वोटबैंक सीधे वामपंथ और कांग्रेस गठबंधन के पाले में चला जाएगा। फाल्टा में CPI-M का टीएमसी से आगे निकलना इस बात का संकेत है कि बंगाल की लड़ाई अब 'बीजेपी बनाम टीएमसी' के बजाय सीधे 'बीजेपी बनाम लेफ्ट' में बदल सकती है, जो बीजेपी के लिए वैचारिक रूप से बड़ी चुनौती होगी।