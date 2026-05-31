कर्नाटक में नई सरकार को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्लान आया सामने, दो चरणों में होगा मंत्रिमंडल का गठन

सिद्धारमैया के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पिछली मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया था, हालांकि उन्होंने नई सरकार बनने तक सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा है। इसके बाद शनिवार को डीके शिवकुमार ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने का आधिकारिक पत्र सौंप दिया। कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहे जाने वाले डीके शिवकुमार ने साफ किया है कि पार्टी पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कर्नाटक की जनता की सेवा करेगी। अब सबकी नजरें 3 जून को दोपहर 4:05 बजे बेंगलुरु के लोक भवन में होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं, जहां से कर्नाटक की नई सियासी पारी की शुरुआत होगी।