Kalyan Banerjee Attack: ‘बीजेपी के लोगों ने मुझे ड्यूस बॉल से मारा, मेरे सिर से खून बह रहा’, हमले के बाद भावुक हुए TMC सांसद कल्याण बनर्जी

Kalyan Banerjee Attack: पश्चिम बंगाल में भीड़ द्वारा TMC नेताओं पर हमले की लगातार खबरें सामने आ रही है। शनिवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया। उन पर अंडे और पत्थर फेंके गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह मामला थमा ही नहीं था कि ममता बनर्जी की पार्टी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी पर रविवार को भीड़ ने हमला कर दिया।