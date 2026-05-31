Abhishek Banerjee Attack: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 5 गिरफ्तार

TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं। इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए था। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, सुरक्षा को वे अपनी बपौती समझते हैं। भाजपा में जो शामिल होने वाला नेता होता है उसे पहले ही वे सुरक्षा दे देते हैं। अभिषेक बनर्जी के पास सुरक्षा होनी चाहिए थी। सुरक्षा न होने की वजह से ये हमला हुआ है।