देश में धीमी पड़ी दक्षिण-पश्चिम मानसून की चालः कई राज्यों में प्री मानसून की बारिश, कुछ जगहों पर गर्मी बरकरार

वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में बीते 24 घंटों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। चूरू के श्रीमकड़ीनाथ रेलवे स्टेशन का टिनशेड तेज हवा से उखड़कर ट्रैक पर गिर गया, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। श्रीगंगानगर और चूरू में ओले भी गिरे। बारिश से तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को भी कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में आंधी के दौरान घर की दीवार गिरने से एक परिवार के तीन सदस्यों की दुखद मौत हो गई।