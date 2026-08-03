कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में 4 से 12 अगस्त तक सभी स्कूल बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश

ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी वजह से संबंधित जिलों में समय-समय पर स्कूलों के संचालन को लेकर आवश्यक निर्णय लिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि यदि किसी स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाती हैं तो उनकी जानकारी समय से विद्यार्थियों और अभिभावकों तक पहुंचाई जाए, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो और सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाओं का पालन भी सुनिश्चित किया जा सके।