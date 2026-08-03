गाजियाबाद में 10वीं कक्षा की छात्रा का किया अपहरण, 7 घंटे तक कार में रखा, फिर एनएच-9 किनारे छोड़कर भागे आरोपी

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहती है। उसकी मां ने पुलिस को बताया कि 27 जुलाई को बेटी किसी काम से घर से बाहर गई थी। शाम करीब साढ़े सात बजे वह मसूरी थाने के पास एनएच-9 की सर्विस रोड पर वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान कार सवार आरोपियों ने उसे अकेला देखकर अगवा कर लिया। पीड़िता के अनुसार, विरोध करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। कार के शीशों पर सन शेड लगा हुआ था, जिससे बाहर से अंदर दिखाई नहीं दे रहा था।