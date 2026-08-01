Ayodhya Security Alert: अयोध्या मेडिकल कॉलेज में छात्र के पास मिली बम बनाने की पर्ची, लैब ड्यूटी के दौरान हुआ खुलासा

छात्र के पास मिली बम बनाने की संदिग्ध पर्ची (AI Photo)
Ayodhya Medical Student: अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल फर्स्ट ईयर के एक छात्र के पास से एक बम बनाने की विधि से जुड़ी जानकारी लिखी पर्ची मिलने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को बुलाया और छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियों को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
जानकारी के अनुसार, छात्र ने इसी साल पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया है और वह बलरामपुर जिले का रहने वाला सरफराज खान बताया जा रहा है। शुक्रवार रात उसकी लैब में ड्यूटी लगी थी। इसी दौरान उसके पास से एक पर्ची मिलने की बात सामने आई, जिसमें बम बनाने की विधि, उसके आकार और तीव्रता से जुड़ी जानकारी लिखी हुई थी। पर्ची मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन तुरंत सतर्क हो गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस छात्र को पहले दर्शननगर चौकी और बाद में कोतवाली लेकर गई, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है।
मामले के सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। कॉलेज परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही छात्र की गतिविधियों, उसके रिकॉर्ड और अन्य जानकारियों की भी पड़ताल की जा रही है। प्रशासन यह जानने की कोशिश कर रहा है कि छात्र के पास यह पर्ची कैसे पहुंची और उसका उद्देश्य क्या था। फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने पूरे मामले पर नजर बनाए रखी है।
पुलिस क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। आवश्यकता पड़ने पर अन्य जांच एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले में सभी तथ्यों की पुष्टि करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। बरामद पर्ची की भी जांच कराई जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि उसका किसी संदिग्ध गतिविधि से कोई संबंध है या नहीं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले की अन्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। छात्र से पूछताछ के साथ-साथ उसके संपर्कों और अन्य जानकारियों की भी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज का एक पुराना मामला भी चर्चा में आ गया है। इससे पहले कॉलेज में एक कश्मीरी छात्र को छात्राओं और महिलाओं से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था।
उस समय कॉलेज प्रशासन ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया था। अब सरफराज खान के मामले के सामने आने के बाद कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हैं।
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