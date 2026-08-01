Ayodhya Security Alert: अयोध्या मेडिकल कॉलेज में छात्र के पास मिली बम बनाने की पर्ची, लैब ड्यूटी के दौरान हुआ खुलासा

जानकारी के अनुसार, छात्र ने इसी साल पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया है और वह बलरामपुर जिले का रहने वाला सरफराज खान बताया जा रहा है। शुक्रवार रात उसकी लैब में ड्यूटी लगी थी। इसी दौरान उसके पास से एक पर्ची मिलने की बात सामने आई, जिसमें बम बनाने की विधि, उसके आकार और तीव्रता से जुड़ी जानकारी लिखी हुई थी। पर्ची मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन तुरंत सतर्क हो गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस छात्र को पहले दर्शननगर चौकी और बाद में कोतवाली लेकर गई, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है।