Ram Mandir Donation Dispute Row: दान विवाद में अब आरोपी टिन्नू की पत्नी भी ‘रडार’ पर! फर्म का खंगाला जा रहा पूरा रिकॉर्ड

ट्रस्ट की कोष प्रबंधन एवं निगरानी समिति के सदस्य जगदीश आफले ने कहा कि ट्रस्ट और SBI के बीच किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक में धनराशि जमा करने और निकालने का काम सामान्य रूप से जारी है। मंदिर परिसर में कार्यरत कर्मचारियों को भी नियमानुसार समय पर भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रस्ट की प्रस्तावित बैठक 2 सितंबर को होगी, जिसमें सचिव के नाम पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।