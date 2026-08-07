अयोध्या में विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर 2019 को आ चुका है। यह फैसला राम मंदिर ( Ram Mandir ) के पक्ष में था, जिसके बाद भव्य राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सबसे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ( Ram Janmabhoomi Trust )बनाया गया। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 9 स्थायी और 6 नामित सदस्य हैं। इस ट्रस्ट की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( SBI ) में एक खाता खोला गया है। राम मंदिर के निर्माण ( Ram Mandir Construction ) के लिए नक्शे पर भी लगातार काम चल रहा है। ट्रस्ट के सदस्य लगातार बैठकें कर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेज करने में जुटे हैं, जिससे रामलला का भव्य मंदिर जल्द से जल्द बनकर तैयार हो और श्रद्धालु उनके दर्शन कर सकें। राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रहे सभी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें Patrika.com के साथ।

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