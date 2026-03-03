Unique Holi: Video: होलिका दहन कर अंगारों पर चलते हैं लोग, फिर भी पांव में नहीं पड़ते फोड़े, मानते हैं दैवीय कृपा

अंबिकापुर. होली पर्व पर ग्रामीण अचंलों में लोग अलग-अलग तरह की परंपराओं का निर्वहन लंबे समय से करते आ रहे हैं। कहीं किसी अनहोनी के डर से सप्ताहभर पूर्व होली मना ली जाती है तो कहीं एक दिन बाद होली मनाई जाती है। होली पर ऐसी ही एक परंपरा का निर्वहन अंबिकापुर से लगे ग्राम करजी के दशकों से करते आ रहे हैं। यहां होलिका दहन करने के तत्काल बाद जलते अंगारों (Unique Holi) पर चलने की परंपरा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अंगारों पर चलने के बाद भी ग्रामीणों के पैर में फफोले तक नहीं पड़ते हैं। इसे गांव के लोग दैवीय कृपा मानते हैं।