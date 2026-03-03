3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Unique Holi: Video: होलिका दहन कर अंगारों पर चलते हैं लोग, फिर भी पांव में नहीं पड़ते फोड़े, मानते हैं दैवीय कृपा

Unique Holi: अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम करजी में दशकों से होलिका दहन की रात निभाई जा रही है ये अनोखी परंपरा, अंगारों पर चलकर परिवार के सुख-समृद्धि की करते हैं कामना

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 03, 2026

Unique Holi

People walking on burning coals (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. होली पर्व पर ग्रामीण अचंलों में लोग अलग-अलग तरह की परंपराओं का निर्वहन लंबे समय से करते आ रहे हैं। कहीं किसी अनहोनी के डर से सप्ताहभर पूर्व होली मना ली जाती है तो कहीं एक दिन बाद होली मनाई जाती है। होली पर ऐसी ही एक परंपरा का निर्वहन अंबिकापुर से लगे ग्राम करजी के दशकों से करते आ रहे हैं। यहां होलिका दहन करने के तत्काल बाद जलते अंगारों (Unique Holi) पर चलने की परंपरा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अंगारों पर चलने के बाद भी ग्रामीणों के पैर में फफोले तक नहीं पड़ते हैं। इसे गांव के लोग दैवीय कृपा मानते हैं।

होलिका दहन के दौरान सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करजी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। करजी गांव में ग्रामीण दहकते अंगारों (Unique Holi) पर नंगे पांव चलते नजर आए। बताया जा रहा है कि यह परंपरा गांव में दशकों से निभाई जा रही है।

हर वर्ष होलिका दहन के बाद जब अग्नि शांत होकर अंगारों में बदल जाती है, तब गांव के लोग उसमें चलकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह देवी (Unique Holi) की कृपा है। अंगारों पर चलने के बाद भी उनके पैरों में न तो फफोले पड़ते हैं और न ही किसी प्रकार का दर्द होता है। लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं।

Unique Holi: पहुंचते हैं आस पास के गांव के लोग

इस अनोखी परंपरा (Unique Holi) को देखने के लिए आसपास के कई गांवों से भी लोग मौके पर पहुंचते हैं। होलिका दहन के साथ आस्था और विश्वास का यह दृश्य देर रात तक चर्चा का विषय बना रहा। लगभग 5 से 6 फीट लंबे बिछाए गए आग के अंगारों पर लोग नंगे पांव चलते नजर आए।

अमरपुर व बसवाही की होली भी प्रसिद्ध

सरगुजा संभाग के कोरिया जिला अंतर्गत ग्राम अमरपुर व सोनहत क्षेत्र के ग्राम बसवाही की होली भी अनोखी परंपरा के लिए जाने जाते हैं। अमरपुर में होली से 7 दिन पहले जबकि ग्राम बसवाही में 8 दिन पहले होली (Unique Holi) मनाई जाती है।

इन गांव के लोगों का मानना है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो गांव में कोई न कोई अनहोनी होना तय है। यहीं वजह है कि वर्षों से दोनों गांवों के लोग इस अनोखी परंपरा का पालन करते आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Forest guard beaten: Video: नर्सरी में बैठे फॉरेस्ट गार्ड को 6 युवकों ने प्रेमिका के साथ पकड़ा, पहले कराया डांस, फिर बेल्ट से पीटा
अंबिकापुर
Forest guard beaten

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 03:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Unique Holi: Video: होलिका दहन कर अंगारों पर चलते हैं लोग, फिर भी पांव में नहीं पड़ते फोड़े, मानते हैं दैवीय कृपा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Unique Holi: सरगुजा की अनोखी होली: पत्थर और तीर-धनुष से लगाते हैं निशाना, विजेता को इनाम में मिलते हैं महुआ के 2 पेड़

Unique holi
अंबिकापुर

Father murder: पिता की हत्या कर पानी टंकी में डाल दी लाश, फिर बिरयानी खाकर सो गया, पुलिस से बोला- ‘बाय मिस्टेक’ हो गया

Father murder
अंबिकापुर

Surguja police: होली पर सरगुजा पुलिस अलर्ट: 500 जवान तैनात, पुलिस की मदद चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर करे कॉल

Surguja police
अंबिकापुर

Road accident: बहन को ससुराल छोडऩे जा रहे बाइक सवार भाई की सडक़ हादसे में मौत, ट्रैक्टर ने मारी टक्कर

Road accident
अंबिकापुर

Commits suicide: शादी से पहले युवती ने मंगेतर के किराए के कमरे में जाकर की आत्महत्या, बहन को भी ले गई थी साथ

Commits suicide
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.