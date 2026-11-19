मैं रामप्रवेश विश्वकर्मा पत्रिका डॉट कॉम में कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हूं। मैं विशेषकर क्राइम, पॉलिटिक्स, स्पोट्र्स व टूरिस्ट प्लेस की खबरें लिखता हूं। मीडिया जगत में मुझे 19 साल का अनुभव है। मेरी शुरुआत वर्ष 2007 में प्रिंट मीडिया से हुई। दैनिक भास्कर में 6 साल काम करने के बाद मैं वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ पत्रिका से जुड़ा। मैंने अंबिकापुर में करीब 3 साल प्रिंट में बतौर फील्ड रिपोर्टर काम किया। अब पिछले 10 साल से इसी संस्थान में डिजिटल के लिए काम कर रहा हूं। खबरों को बेहतरीन हेडिंग व कंटेंट के साथ पाठकों तक पहुंचाना ही मेरी प्राथमिकताओं में है। सोशल मीडिया का भी मुझे अनुभव है। मुझे पत्रिका समूह द्वारा पंडित झाबरमल पुरस्कार के तहत डिजिटल मीडिया में श्रेष्ठ पठनीयता के लिए पत्रकारिता पुरस्कार-2023 और वर्ष 2025 से सम्मानित किया जा चुका है।