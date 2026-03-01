Surguja police: होली पर सरगुजा पुलिस अलर्ट: 500 जवान तैनात, पुलिस की मदद चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर करे कॉल

अंबिकापुर. होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सरगुजा पुलिस (Surguja police) ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हुड़दंगियों पर नजर रखने 500 जवानों की तैनाती की गई है। वाहन से हुड़दंग मचाने और नियम तोडऩे वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। बता दें कि होलिका दहन 2 मार्च और रंगोत्सव 4 मार्च को मनाया जाएगा। त्योहार के मद्देनजर जिलेभर में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति के लिए सरगुजा पुलिस ने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।