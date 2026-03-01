2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Surguja police: होली पर सरगुजा पुलिस अलर्ट: 500 जवान तैनात, पुलिस की मदद चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर करे कॉल

Surguja police: होली त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने सरगुजा पुलिस ने किए हैं व्यापक इंतजाम, 67 फिक्स पिकेट और 28 पेट्रोलिंग पार्टियां तैनात, हुड़दंगियों और नियम का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 02, 2026

Surguja police

ASP gave duty to police jawans (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सरगुजा पुलिस (Surguja police) ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हुड़दंगियों पर नजर रखने 500 जवानों की तैनाती की गई है। वाहन से हुड़दंग मचाने और नियम तोडऩे वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। बता दें कि होलिका दहन 2 मार्च और रंगोत्सव 4 मार्च को मनाया जाएगा। त्योहार के मद्देनजर जिलेभर में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति के लिए सरगुजा पुलिस ने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

डीआईजी राजेश अग्रवाल (Surguja police) ने जानकारी दी है कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में 75 निरीक्षक, उपनिरीक्षक व सहायक उपनिरीक्षक सहित 500 से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहेंगे।

जिले में 67 फिक्स पिकेट, 28 पेट्रोलिंग पार्टियां, 7 बाइक पेट्रोलिंग दल और महिला गश्ती टीम लगातार सक्रिय रहेंगी। प्रमुख जलाशयों पर भी पुलिस बल (Surguja police) की तैनाती की गई है। रिजर्व बल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अंबिकापुर शहर में विशेष चौकसी बरती जाएगी, जहां हर वर्ष होली बड़े स्तर पर मनाई जाती है। पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जाएगी।

Surguja police: हुड़दंगियों और नियम तोडऩे वालों पर सख्ती

डीआईजी के निर्देश पर ट्रिपल राइडिंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौक-चौराहों पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच होगी। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति डीजे बजाने और विवादित गाने चलाने पर भी कड़ी कार्रवाई (Surguja police) के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता पडऩे पर डीजे जब्त किए जाएंगे।

आपातकालीन व्यवस्था और हेल्पलाइन

संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला अस्पताल से समन्वय बनाकर आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। नागरिक किसी भी आपात स्थिति में पुलिस (Surguja police) हेल्पलाइन नंबर 9479193599 या डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

HPV vaccination: खडग़वां बना छत्तीसगढ़ का पहला एचपीवी टीकाकरण केंद्र, सर्वाइकल कैंसर से बचाने 4 हजार बेटियों को लगेगा टीका
कोरीया
HPV vaccination

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 08:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Surguja police: होली पर सरगुजा पुलिस अलर्ट: 500 जवान तैनात, पुलिस की मदद चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर करे कॉल

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road accident: बहन को ससुराल छोडऩे जा रहे बाइक सवार भाई की सडक़ हादसे में मौत, ट्रैक्टर ने मारी टक्कर

Road accident
अंबिकापुर

Commits suicide: शादी से पहले युवती ने मंगेतर के किराए के कमरे में जाकर की आत्महत्या, बहन को भी ले गई थी साथ

Commits suicide
अंबिकापुर

झूठी पहचान, झूठा विवाह… युवती से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

झूठी पहचान, झूठा विवाह… युवती से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद(photo-patrika)
अंबिकापुर

Hemp smuggling: नशे के सौदागरों पर आबकारी और पुलिस विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 2 दिन में 7 गांजा तस्कर गिरफ्तार

Hemp smuggling
अंबिकापुर

Forest guard beaten: Video: नर्सरी में बैठे फॉरेस्ट गार्ड को 6 युवकों ने प्रेमिका के साथ पकड़ा, पहले कराया डांस, फिर बेल्ट से पीटा

Forest guard beaten
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.