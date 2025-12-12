Surguja police: अंबिकापुर में ठंड से मौत के बाद SSP की खास पहल, अब पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम कांपते लोगों को बांटेगी कंबल

Surguja SP Rajesh Agrawal (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर के बस स्टैंड में मंगलवार की रात एक व्यक्ति की ठंड से मौत हो गई थी, उसका शव बुधवार को मिला था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। ठंड से होने वाली मौत को देखते हुए सरगुजा एसएसपी (Surguja police) राजेश अग्रवाल ने एक मानवीय पहल की है। उन्होंने पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीमों को अपने साथ 10-10 कंबल रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि कडक़ड़ाती ठंड में इधर-उधर घूम लोगों को वितरित किया जा सके। एसएसपी की इस पहल की पुलिस महकमे सहित शहर में चर्चा हो रही है।
अंबिकापुर समेत सरगुजा (Surguja police) संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा 5 डिग्री व उससे नीचे जा रहा है। इस कडक़ड़ाती ठंड में कई ऐसे लोग भी शहर व आस-पास के इलाके में घूमते देखे जाते हैं जिनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं होते। वे सारी रात ठंड में ही गुजारते हैं।
ऐसे लोगों को ठंड से बचाने सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल (Surguja police) ने एक खास पहल की है। उन्होंने रात्रि में गश्त करने वाली पुलिस पेट्रोलिंग टीम को अपने साथ वाहन में 10-10 कंबल रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसे लोग घूमते दिखें तो उन्हें वे कंबल देकर ठंड से राहत दिलाएं।
एसएसपी राजेश अग्रवाल (Surguja police) कंबल में होने वाले खर्च खुद वहन करेंगे। एसएसपी की इस पहल की पुलिस महकमे सहित शहर में चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि पिछले 1-2 वर्ष से ठंड की वजह से शहर में कुछ लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। हालांकि शहर के कुछ समाज सेवी संस्थाओं व लोगों द्वारा कंबल का वितरण किया जाता रहा है, लेकिन पुलिस महकमे की ओर से इस बार यह शुरुआत की गई है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग