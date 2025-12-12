Surguja police: अंबिकापुर में ठंड से मौत के बाद SSP की खास पहल, अब पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम कांपते लोगों को बांटेगी कंबल

अंबिकापुर। शहर के बस स्टैंड में मंगलवार की रात एक व्यक्ति की ठंड से मौत हो गई थी, उसका शव बुधवार को मिला था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। ठंड से होने वाली मौत को देखते हुए सरगुजा एसएसपी (Surguja police) राजेश अग्रवाल ने एक मानवीय पहल की है। उन्होंने पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीमों को अपने साथ 10-10 कंबल रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि कडक़ड़ाती ठंड में इधर-उधर घूम लोगों को वितरित किया जा सके। एसएसपी की इस पहल की पुलिस महकमे सहित शहर में चर्चा हो रही है।