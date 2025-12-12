12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Surguja police: अंबिकापुर में ठंड से मौत के बाद SSP की खास पहल, अब पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम कांपते लोगों को बांटेगी कंबल

Surguja police: कडक़ड़ाती ठंड में लोगों को बचाने सरगुजा एसएसपी ने लिया है निर्णय, शहर में इधर-उधर घूम रहे ऐसे लोगों को किया जाएगा वितरण, जिनके पास ठंड से बचने नहीं होंगे पर्याप्त कपड़े

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 12, 2025

Surguja police

Surguja SP Rajesh Agrawal (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के बस स्टैंड में मंगलवार की रात एक व्यक्ति की ठंड से मौत हो गई थी, उसका शव बुधवार को मिला था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। ठंड से होने वाली मौत को देखते हुए सरगुजा एसएसपी (Surguja police) राजेश अग्रवाल ने एक मानवीय पहल की है। उन्होंने पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीमों को अपने साथ 10-10 कंबल रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि कडक़ड़ाती ठंड में इधर-उधर घूम लोगों को वितरित किया जा सके। एसएसपी की इस पहल की पुलिस महकमे सहित शहर में चर्चा हो रही है।

अंबिकापुर समेत सरगुजा (Surguja police) संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा 5 डिग्री व उससे नीचे जा रहा है। इस कडक़ड़ाती ठंड में कई ऐसे लोग भी शहर व आस-पास के इलाके में घूमते देखे जाते हैं जिनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं होते। वे सारी रात ठंड में ही गुजारते हैं।

ऐसे लोगों को ठंड से बचाने सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल (Surguja police) ने एक खास पहल की है। उन्होंने रात्रि में गश्त करने वाली पुलिस पेट्रोलिंग टीम को अपने साथ वाहन में 10-10 कंबल रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसे लोग घूमते दिखें तो उन्हें वे कंबल देकर ठंड से राहत दिलाएं।

Surguja police: खर्च खुद करेंगे वहन

एसएसपी राजेश अग्रवाल (Surguja police) कंबल में होने वाले खर्च खुद वहन करेंगे। एसएसपी की इस पहल की पुलिस महकमे सहित शहर में चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि पिछले 1-2 वर्ष से ठंड की वजह से शहर में कुछ लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। हालांकि शहर के कुछ समाज सेवी संस्थाओं व लोगों द्वारा कंबल का वितरण किया जाता रहा है, लेकिन पुलिस महकमे की ओर से इस बार यह शुरुआत की गई है।

ये भी पढ़ें

Girl’s student unconscious: परीक्षा के दौरान 11 छात्राएं अचानक स्कूल में गिरकर हुईं बेहोश, 8 अस्पताल में भर्ती, सामने आई ये वजह
बलरामपुर
Girls student unconscious

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 05:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Surguja police: अंबिकापुर में ठंड से मौत के बाद SSP की खास पहल, अब पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम कांपते लोगों को बांटेगी कंबल

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Land fraud: शहर में दूसरों की जमीन दिखाकर महिला से 79 लाख रुपए की ठगी, आरोपी बिचौलिए को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Land fraud
अंबिकापुर

Bolero accident: तेज रफ्तार बोलेरो पुलिया के नीचे गिरी, कपड़ा व्यवसायी की मौत, 3 की हालत गंभीर

Bolero accident
अंबिकापुर

Man died due to cold: 5 डिग्री से नीचे पहुंचा अंबिकापुर का पारा, ठंड से 1 व्यक्ति की मौत, अकड़ गया था शरीर

Man died due to cold
अंबिकापुर

पत्नी से अलग रहना चाहता था पति, पत्नी ने सिग्नेचर करने से किया मना तो खा लिया जहर

Commits suicide
अंबिकापुर

Cold wave in Surguja: सरगुजा में शीतलहर जारी, शाम होते ही पड़ रही कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री पहुंचा शहर का पारा

Cold wave in Surguja
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.