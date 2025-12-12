12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अंबिकापुर

Land fraud: शहर में दूसरों की जमीन दिखाकर महिला से 79 लाख रुपए की ठगी, आरोपी बिचौलिए को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Land fraud: अंबिकापुर शहर में 2 स्थानों पर मकान व फॉर्म हाउस के लिए दिखाई थी जमीन, जब रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो कर रहा था टालमटोल, फिर हो गया था फरार

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 12, 2025

Land fraud

Land fraud accused arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर में दूसरों का जमीन दिखाकर भू-बिचौलिए (Land fraud) द्वारा एक महिला से बतौर एडवांस 78.97 लाख रुपए लिए गए थे। जब रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो टालमटोल करने लगा। इसकी रिपोर्ट महिला ने एक वर्ष पूर्व गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद से आरोपी फरार था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

शहर के सतीपारा निवासी इंदू सिंह ने वर्ष 2020 में एसईसीएल भटगांव से पति के सेवानिवृत होने पर अंबिकापुर में फार्म हाउस व मकान बनाने के लिए जमीन (Land fraud) की तलाश कर रही थी। इस दौरान उसका परिचय शहर के दत्ता कालोनी निवासी निकुंज गुप्ता से हुई।

उसने रॉयल पार्क कॉलोनी के पीछे ले जाकर करीब पौने 10 डिसमिल जमीन दिखाई और कहा कि जमीन मालिक अनिल अग्रवाल की बहन को कैंसर है, इसलिए जमीन बेच (Land fraud) रहा है। 2 लाख 10 हजार रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब से जमीन का सौदा तय हुआ। उसने एडवांस के रूप में 17 लाख 5 हजार रुपए दे दिए।

इसके बाद वह जमीन रजिस्ट्री के लिए टालमटोल करता रहा। इस दौरान निकुंज गुप्ता ने इंदू को कहा कि टाइम आउट सिनेमा के सामने करीब 2 एकड़ 37 डिसमिल 2 राजवाड़े भाई का है, जिसे वे बेच रहे हैं।

झांसा में लेकर उसने पुन: अलग-अलग तिथि में एडवांस ले लिया। कुल 78.97 लाख रुपए लेने के बाद भी दोनों जमीन में से किसी जमीन की रजिस्ट्री ÐLand fraudhU नहीं कराई। परेशान होकर महिला ने मामले (Land fraud) की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी।

Land fraudM¤ फरार चल रहा था आरोपी

महिला की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस आरोपी के खिलाफ वर्ष 2024 में धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी। वहीं आरोपी ÐLand fraudhU लंबे समय से फरार चल रहा था।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी दत्ता कॉलोनी शनि मंदिर के पास रहने वाले निकुंज गुप्ता पिता बालकेश्वर गुप्ता 44 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Dec 2025 04:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Land fraud: शहर में दूसरों की जमीन दिखाकर महिला से 79 लाख रुपए की ठगी, आरोपी बिचौलिए को पुलिस ने किया गिरफ्तार

