Land fraud: शहर में दूसरों की जमीन दिखाकर महिला से 79 लाख रुपए की ठगी, आरोपी बिचौलिए को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर में दूसरों का जमीन दिखाकर भू-बिचौलिए (Land fraud) द्वारा एक महिला से बतौर एडवांस 78.97 लाख रुपए लिए गए थे। जब रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो टालमटोल करने लगा। इसकी रिपोर्ट महिला ने एक वर्ष पूर्व गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद से आरोपी फरार था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।