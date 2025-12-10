10 दिसंबर 2025,

बुधवार

अंबिकापुर

Loot gang arrested: झाडफ़ूंक के बहाने पहले की 10 हजार की लूट, फिर साथी को बंधक बनाकर मांगी 50 हजार की फिरौती, 3 गिरफ्तार

Loot gang arrested: परिचित व्यक्ति के साथ आया ग्रामीण हुआ लूट का शिकार, परिचित ने ही लूट की बनाई थी योजना, फिर खुद को बंधक बना लेने का नाटक कर साथियों से मंगवा रहा था फिरौती

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 10, 2025

Loot gang arrested

Loot gang 3 members arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. झाडफ़ूंक करने वालों से मिलवाने के बहाने परिचित युवक एक ग्रामीण को अपने साथ ले गया। यहां उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसके पास रहे 10 हजार रुपए लूट (Loot gang arrested) लिए। जब वह चला गया तो 2 साथियों ने उसे फोन कर उसे लाने वाले को छोडऩे के एवज में 50 हजार रुपए की फिरौती मांगने लगे। इसकी शिकायत लूट के शिकार ग्रामीण ने कोतवाली में की थी। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 दिसंबर को ही परिचित युवक व उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 9 दिसंबर को तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डांडग़ांव निवासी हीरा सिंह पिता शिवबचन की पत्नी ठाकुर बाई की तबियत खराब है। 7 दिसंबर को हीरा सिंह को बतौली निवासी सुखसाय पंडा झाडफ़ूंक करने वालों से मिलवाने की बात कहकर अंबिकापुर से लगे लुचकी घाट ले गया। यहां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उससे 10 हजार रुपए लूट (Loot gang arrested) लिए और उसे जाने दिया।

कुछ देर बाद सुख साय के साथियों ने सुख साय के मोबाइल से हीरा सिंह को फोन कर सुख साय को छोडऩे के लिए 50 हजार की फिरौती मांगी। इसके बाद हीरा सिंह ने 8 दिसंबर को मामले (Loot gang arrested) की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी बतौली निवासी सुख साय गिरी पिता स्व. सोहन गिरी उम्र 40 वर्ष, शेरा गिरी पिता कामेश्वर गुरु 20 वर्ष व विनय गिरी पिता सलाम गिरी 28 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस पर सभी ने मिलकर वारदात (Loot gang arrested) को अंजाम देना स्वीकार किया। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल दाखिल कर दिया है।

Loot gang arrested: साथियों के साथ मिलकर बनाई थी योजना

आरोपी सुखसाय ने अपने साथी शेर गिरी, विनय गिरी के साथ मिलकर लूट (Loot gang arrested) एवं स्वयं के अपहरण का ढोंग करते हीरा सिंह से फिरौती की रकम मांगने की पूरी योजना पहले ही बना ली थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक व 500 रुपए नकद जब्त किया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Dec 2025 05:13 pm

