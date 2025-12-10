Loot gang arrested: झाडफ़ूंक के बहाने पहले की 10 हजार की लूट, फिर साथी को बंधक बनाकर मांगी 50 हजार की फिरौती, 3 गिरफ्तार

अंबिकापुर. झाडफ़ूंक करने वालों से मिलवाने के बहाने परिचित युवक एक ग्रामीण को अपने साथ ले गया। यहां उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसके पास रहे 10 हजार रुपए लूट (Loot gang arrested) लिए। जब वह चला गया तो 2 साथियों ने उसे फोन कर उसे लाने वाले को छोडऩे के एवज में 50 हजार रुपए की फिरौती मांगने लगे। इसकी शिकायत लूट के शिकार ग्रामीण ने कोतवाली में की थी। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 दिसंबर को ही परिचित युवक व उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 9 दिसंबर को तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।