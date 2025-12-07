Loot gang arrested: 2 सर्राफा व्यापारियों को गोली मारकर ले उड़े थे सोने-चांदे की ज्वेलरी और कैश, एमपी से 4 आरोपी गिरफ्तार

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के वनांचल ब्लॉक अंतर्गत भरतपुर के ग्राम हरचौका साप्ताहिक बाजार के पास 6 माह पूर्व 2 सर्राफा व्यापारियों को गोली मारकर 4 लुटेरे (Loot gang arrested) लाखों के सोने-चांदी के जेवर और कैश लेकर फरार हो गए थे। गोली लगने से घायल व्यापारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में जनकपुर पुलिस अज्ञात लुटेरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी। 6 माह बाद लूटकांड में शामिल 4 आरोपियों को शनिवार को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है।