Loot gang arrested: 2 सर्राफा व्यापारियों को गोली मारकर ले उड़े थे सोने-चांदे की ज्वेलरी और कैश, एमपी से 4 आरोपी गिरफ्तार

Loot gang 4 members arrested (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के वनांचल ब्लॉक अंतर्गत भरतपुर के ग्राम हरचौका साप्ताहिक बाजार के पास 6 माह पूर्व 2 सर्राफा व्यापारियों को गोली मारकर 4 लुटेरे (Loot gang arrested) लाखों के सोने-चांदी के जेवर और कैश लेकर फरार हो गए थे। गोली लगने से घायल व्यापारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में जनकपुर पुलिस अज्ञात लुटेरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी। 6 माह बाद लूटकांड में शामिल 4 आरोपियों को शनिवार को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है।
घटना 5 जून 25 को जनकपुर थाना क्षेत्र के हरचौका साप्ताहिक बाजार के पास हुई थी। मनेंद्रगढ़ निवासी 2 सर्राफा व्यापारी ब्रह्मा सोनी और अनिल सोनी हरचौका में जेवर बिक्री कर दोपहिया वाहन से घर लौट रहे थे। वे जंगल क्षेत्र से गुजर ही रहे थे कि 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात बदमाशों (Loot gang arrested) ने घात लगाकर बाइक रुकवाई।
पहले तो उन्होंने गाली-गलौज शुरु कर दी, जब व्यापारियों ने विरोध किया तो उन पर गोली चला दी थी। गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद लुटेरे (Loot gang arrested) लाखों के सोना-चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे।
वहीं घायल व्यापारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरतपुर, फिर गंभीर हालत को देख जिला अस्पताल शहडोल रेफर किया गया था। सूचना मिलते ही जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना (Loot gang arrested) की गंभीरता को देख पुलिस टीम ने जंगल में देर रात तक कांबिंग गश्त की थी।
पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि लुटेरों (Loot gang arrested) ने पहले से व्यापारियों की रेकी की थी। फिर वारदात पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी। मामले में 6 महीने बाद आरोपी देशराज कुशवाहा, मोनू कुशवाहा, उमाशंकर शर्मा और रामप्रकाश उर्फ लल्ला निवासी रुआर मैना बसई मुरैना मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
पुलिस ने बताया कि मध्यप्रदेश के गोपालपुर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह की लूट सामने आई थी। इसमें व्यापारी को बाइक से रोकना, फायरिंग करना और जेवर की लूट (Loot gang arrested) की गई थी। दोनों घटनाओं के तरीके एक जैसे होने पर जनकपुर और गोहपारू पुलिस ने संयुक्त जांच शुरू की। गोहपारू में पकड़े गए कुछ संदिग्धों पर जनकपुर पुलिस की नजर पहले से थी।
जनकपुर पुलिस ने शक के आधार पर 4 संदिग्ध देशराज कुशवाहा, मोनू कुशवाहा, उमाशंकर शर्मा और रामप्रकाश को तलब किया। मामले में पीडि़त व्यापारियों सेे आरोपियों (Loot gang arrested) की पहचान कराई गई। पहचान पुख्ता होने पर सख्ती से पूछताछ की गई थी।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी देशराज कुशवाहा (Loot gang arrested) चिरैया क्षेत्र में खेत की लेवलिंग का काम करता था। उसे पता था कि व्यापारी कब बाजार जाते और लौटते हैं। इसके बाद उसने अपने साथी मोनू, उमाशंकर और रामप्रकाश को बुलाकर वारदात की योजना बनाई थी। पुलिस लूटे गए सामान और हथियारों की बरामदगी के लिए मुरैना सहित कई इलाकों में दबिश दे रही है। यह गिरोह पहले भी इसी तरह की घटनाओं में शामिल रहा है।
जनकपुर थाना प्रभारी ओमप्रकाश दुबे का कहना है कि लूटकांड (Loot gang arrested) के आरोपियों के पकड़े जाने से व्यापारियों को राहत और पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। व्यापारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
कोरीया
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग