Fined Tobacco Shops: स्कूल के बाहर गुटखा-सिगरेट बेचना पड़ा भारी, 13 दुकानों पर लगा सीधा जुर्माना

Fined Tobacco Shops: कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश और चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉ. अविनाश खरे के गाइडेंस में, हेल्थ डिपार्टमेंट और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट MCB ने तंबाकू कंट्रोल के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाया। कैंपेन के तहत, खड़गवां और गजमरवापारा-पोंडीडीह एरिया में मौजूद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खड़गवां, PM एकलव्य स्कूल पोड़ीडीह, स्वामी आत्मानंद स्कूल खड़गवां और गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल खड़गवां के 100 गज के अंदर चलने वाली किराना दुकानों, चाय की दुकानों, पान की दुकानों और खोखों की जांच की गई।