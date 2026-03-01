Usury case: सूदखोरी: 2 आदिवासी परिवार से 23.71 लाख की ठगी, महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

बैकुंठपुर. कोरिया जिले के पटना क्षेत्र में आदिवासी परिवार से 23.71 लाख रुपए की ठगी और सूदखोरी का मामला सामने आया है। पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी सूदखोर (Usury case) राजू खान उर्फ मो. जमील सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बता दें कि मुख्य आरोपी राजू खान पूर्व में भी सूदखोरी के मामले में जेल जा चुका है। वह कॉलरीकर्मियों को ब्याज पर पैसे देता था। पीडि़त 2 कॉलरीकर्मियों ने भी उससे रुपए उधार में लिए थे।