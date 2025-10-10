Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Moneylenders arrested: महिला समेत 4 सूदखोर गिरफ्तार, दिए थे 13 लाख रुपए, लौटाने के बाद भी कूटरचित दस्तावेज बनाकर मांग रहे थे पैसे

Moneylenders arrested: परिचितों को उधार में रुपए देकर ब्याज की करते थे वसूली, 4-5 लोगों का बना रखा था गिरोह, अपने-अपने रुपए एकत्रित कर देते थे ब्याज में

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 10, 2025

Moneylenders arrested

Moneylenders arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर के नवापारा निवासी एक महिला को ब्याज में पैसे देकर बाद में कूटरचित दस्तावेज के जरिए सूदखोरी करने के मामले में गांधीनगर पुलिस ने 1 महिला समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार (Moneylenders arrested) किया है। पीडि़त महिला ने शहर की ही एक परिचित महिला से 13 लाख रुपए लिए थे। इसके बदले उसने 2 चेक और शपथ पत्र दिया था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी अपने-अपने पैसों को एकत्रित कर ब्याज पर लोगों को देते थे। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है।

शहर के नवापारा निवासी अलका सिंह ने परिचित पटपरिया निवासी अनुपमा सिंह से उधार में 13 लाख रुपए लिए थे। भरोसे के लिए उसने हस्ताक्षरयुक्त 2 ब्लैंक चेक व 50 रुपए के स्टांप पर शपथ पत्र दिया था। कुछ दिनों बाद उसने 11 लाख 82 हजार रुपए वापस (Moneylenders arrested) कर दिए थे।

इसके बाद अनुपमा सिंह ने छलपूर्वक एफिडेविट को उससे मांग लिया और उसमें कूटरचित कर व दिए गए दोनों चेक में 10-10 लाख रुपए भरकर अलका सिंह (Moneylenders arrested) से 10 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से 18 लाख रुपए की मांग करने लगी। नहीं देने पर गाली-गलौज व प्रताडि़त करना शुरु कर दी थी।

इससे परेशान होकर अलका सिंह ने मामले (Moneylenders arrested) की रिपोर्ट 26 जून को गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस अनुपमा के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी। विवेचना के दौरान जांच में पाया गया कि अनुपमा का 6 लाख व परिचित अनुज सिंह का 4 लाख, पंकज चौधरी का 10 लाख तथा भक्कू राम का 3 लाख व अन्य से 3 लाख रुपए जमा कर 10 प्रतिशत मासिक ब्याज पर रुपए देते थे।

उसी रुपए में से अनुपमा ने अलका सिंह को 13 लाख रुपए दिए थे। इस मामले में छलपूर्वक शपथ पत्र व चेक में कूटरचित कर अधिक ब्याज के लालच में अलका को प्रताडि़त (Moneylenders arrested) करने की पुष्टि हुई।

Moneylenders arrested: ये आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने धारा 296 एवं छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में धारा 61 (ख) 318 (4) 338, 339, 3 (5) जोडक़र चारों आरोपियों को गिरफ्तार (Moneylenders arrested) कर लिया।

इनमें अनुपमा सिंह पिता स्व. गणेश प्रताप सिंह उम्र 45 साल निवासी पटपरिया थाना गांधीनगर, पंकज चौधरी पिता स्व. सकलदीप चौधरी 47 साल निवासी दर्रीपारा, भक्कू राम मुंडा पिता मोहन राम मुंडा 40 वर्ष निवासी दर्रीपारा व मायापुर निवासी अनुज सिंह पिता हरिनारायण सिंह 43 वर्ष शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Dog bite: कुत्ते ने 4 बच्चों समेत दर्जनभर लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, गंभीर हालत में बालक रायपुर रेफर
कोरीया
Dog bite

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 07:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Moneylenders arrested: महिला समेत 4 सूदखोर गिरफ्तार, दिए थे 13 लाख रुपए, लौटाने के बाद भी कूटरचित दस्तावेज बनाकर मांग रहे थे पैसे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Breaking News: एसीबी ने मां महामाया शक्कर कारखाना के असिस्टेंट इंजीनियर को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

Breaking news
अंबिकापुर

Chit fund fraud: चिटफंड कंपनी के महिला समेत 2 डायरेक्टर कोलकाता से गिरफ्तार, पति की हो चुकी है मौत

Chit fund fraud
अंबिकापुर

Prisoner drunk senitizer: अंबिकापुर अस्पताल से फरार कैदी ने बिलासपुर में पी लिया सेनिटाइजर, हत्या के मामले में उम्रकैद की हुई है सजा

Prisoner drunk senitizer
अंबिकापुर

Brutally beaten: घर में घुसकर 6 बदमाशों ने युवक को डंडे व कड़े से बेदम पीटा, फट गया सिर, बचाने आई मां को भी मारा

Brutally beaten
अंबिकापुर

Thief arrested: एक ही रात 14 घरों में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हो गई थी तस्वीर

Thief arrested
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.