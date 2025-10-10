Moneylenders arrested: महिला समेत 4 सूदखोर गिरफ्तार, दिए थे 13 लाख रुपए, लौटाने के बाद भी कूटरचित दस्तावेज बनाकर मांग रहे थे पैसे

Moneylenders arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शहर के नवापारा निवासी एक महिला को ब्याज में पैसे देकर बाद में कूटरचित दस्तावेज के जरिए सूदखोरी करने के मामले में गांधीनगर पुलिस ने 1 महिला समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार (Moneylenders arrested) किया है। पीडि़त महिला ने शहर की ही एक परिचित महिला से 13 लाख रुपए लिए थे। इसके बदले उसने 2 चेक और शपथ पत्र दिया था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी अपने-अपने पैसों को एकत्रित कर ब्याज पर लोगों को देते थे। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है।
शहर के नवापारा निवासी अलका सिंह ने परिचित पटपरिया निवासी अनुपमा सिंह से उधार में 13 लाख रुपए लिए थे। भरोसे के लिए उसने हस्ताक्षरयुक्त 2 ब्लैंक चेक व 50 रुपए के स्टांप पर शपथ पत्र दिया था। कुछ दिनों बाद उसने 11 लाख 82 हजार रुपए वापस (Moneylenders arrested) कर दिए थे।
इसके बाद अनुपमा सिंह ने छलपूर्वक एफिडेविट को उससे मांग लिया और उसमें कूटरचित कर व दिए गए दोनों चेक में 10-10 लाख रुपए भरकर अलका सिंह (Moneylenders arrested) से 10 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से 18 लाख रुपए की मांग करने लगी। नहीं देने पर गाली-गलौज व प्रताडि़त करना शुरु कर दी थी।
इससे परेशान होकर अलका सिंह ने मामले (Moneylenders arrested) की रिपोर्ट 26 जून को गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस अनुपमा के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी। विवेचना के दौरान जांच में पाया गया कि अनुपमा का 6 लाख व परिचित अनुज सिंह का 4 लाख, पंकज चौधरी का 10 लाख तथा भक्कू राम का 3 लाख व अन्य से 3 लाख रुपए जमा कर 10 प्रतिशत मासिक ब्याज पर रुपए देते थे।
उसी रुपए में से अनुपमा ने अलका सिंह को 13 लाख रुपए दिए थे। इस मामले में छलपूर्वक शपथ पत्र व चेक में कूटरचित कर अधिक ब्याज के लालच में अलका को प्रताडि़त (Moneylenders arrested) करने की पुष्टि हुई।
इस मामले में पुलिस ने धारा 296 एवं छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में धारा 61 (ख) 318 (4) 338, 339, 3 (5) जोडक़र चारों आरोपियों को गिरफ्तार (Moneylenders arrested) कर लिया।
इनमें अनुपमा सिंह पिता स्व. गणेश प्रताप सिंह उम्र 45 साल निवासी पटपरिया थाना गांधीनगर, पंकज चौधरी पिता स्व. सकलदीप चौधरी 47 साल निवासी दर्रीपारा, भक्कू राम मुंडा पिता मोहन राम मुंडा 40 वर्ष निवासी दर्रीपारा व मायापुर निवासी अनुज सिंह पिता हरिनारायण सिंह 43 वर्ष शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है।
