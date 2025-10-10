Moneylenders arrested: महिला समेत 4 सूदखोर गिरफ्तार, दिए थे 13 लाख रुपए, लौटाने के बाद भी कूटरचित दस्तावेज बनाकर मांग रहे थे पैसे

अंबिकापुर. शहर के नवापारा निवासी एक महिला को ब्याज में पैसे देकर बाद में कूटरचित दस्तावेज के जरिए सूदखोरी करने के मामले में गांधीनगर पुलिस ने 1 महिला समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार (Moneylenders arrested) किया है। पीडि़त महिला ने शहर की ही एक परिचित महिला से 13 लाख रुपए लिए थे। इसके बदले उसने 2 चेक और शपथ पत्र दिया था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी अपने-अपने पैसों को एकत्रित कर ब्याज पर लोगों को देते थे। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है।